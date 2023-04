De Nederlandse vakbonden CNV en FNV hebben zondagavond het werk neergelegd in de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland. Eerder hadden ze een ultimatum gesteld in verband met een eis tot loonsverhoging. De staking kan ook gevolgen hebben voor de bevoorrading van de supermarkten van Albert Heijn in België.

Albert Heijn, onderdeel van Ahold Delhaize, legde een loonsverhoging van 6,6 procent op tafel maar de bonden eisen meer. ‘Dat is veel te weinig met een inflatie afgelopen jaar van 10,6 procent. Medewerkers kregen er in 2022 ook al maar 2,75 procent bij’, zegt Soraya Faez van de vakbond CNV.

Opvallend is dat het parttimers zijn die zondagavond als eersten staken. De bonden zien daar een teken in van groot ongenoegen. In het verleden gebruikte Albert Heijn parttimers om het werk van stakende fulltimers op te vangen. Vanaf maandagochtend 7 uur wordt in alle zes de distributiecentra van Albert Heijn het werk neergelegd.

De arbeidsvoorwaarden in Nederland zijn slechter dan in België. In Nederlandse supermarkten wordt gretig een beroep gedaan op jobstudenten. Er worden al medewerkers gezocht vanaf 13 jaar.

Het conflict in Nederland komt op een ogenblik dat Ahold Delhaize in België met aanhoudende onrust te maken heeft omdat het zijn winkels wil verkopen.