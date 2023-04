Dante Vanzeir: ‘Ik gebruikte het N-woord niet, ik had het over een monkey’

Volgens Dante Vanzeir heeft hij zijn lange schorsing niet te wijten aan het gebruik van het N-woord. Hij had het over een ‘monkey’, volgens Vanzeir een synoniem voor clown.

Dante Vanzeir gaf een interview aan Sporza en daarin kwam hij terug op het incident dat hem zes weken aan de kant houdt bij zijn team New York Red Bulls. Volgens Vanzeir gebruikte hij niet het N-woord maar had hij het over een ‘monkey’, een aap, een clown.

Letterlijk zegt Vanzeir in het interview: ‘Ik zal je vertellen hoe het precies gelopen is... De scheidsrechter fluit voor een fout, waarna ik een discussie aanga met hem. Nadien ben ik nog wat aan het grommelen tegen mezelf over de ref. Ik zei toen monkey, maar wel in de zin van clown, dommerik. Omdat ik vond dat hij de foute beslissing nam.”

Hij stelt dat hij het woord niet gebruikte tegen de tegenstander die op de grond lag. ‘Neen. Ik heb er zelfs nooit bij stilgestaan dat dat woord aanvallend zou zijn voor één van mijn tegenstanders. Ik was tegen mezelf aan het grommelen en heb de impact van dat woord verkeerd ingeschat. In onze taal wordt dat woord vaker gebruikt met een bedoeling die totaal niet racistisch is.’