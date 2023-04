Acht vocalisten en songs die variëren van oude jazzstandards tot popnummers van Eurythmics, Paul Simon en Marvin Gaye: dat is het recept voor de nieuwe plaat van Jef Neve. En dan heeft hij ook nog eens een pianoconcerto ter ere van Frank Sinatra gecomponeerd.

‘Kijk’, zegt Jef Neve. ‘Hier hebben we zowat de hele cd opgenomen.’ We staan in zijn nieuwe woning in Aalter, waarvan de linkerhelft een state-of-the-artstudio blijkt te zijn. Met een indrukwekkende Fazioli ...