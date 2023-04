De remake van een jeugdzonde

Wie dweepte met Twilight, de film, heeft best veel redenen om op te zien tegen de komst van Twilight, de serie.

Doreen Hendrikx

‘Ik haat het om de bode des onheils te zijn, maar er komt een serie van Twilight.’ Toen ik dat bericht in een groepschat stuurde, volgde als reactie een GIF van Kermit de Kikker die zichzelf van een gebouw gooit. Zijn er niet genoeg boeken die smeken om een verfilming voor we van succesvolle films gebaseerd op boeken ook series gaan maken? Eerst was er de reeks rond Percy Jackson, dan HBO’s versie van Harry Potter en nu wordt ook Twilight ‘verseried’.

Ik zou enthousiaster moeten zijn over de renaissance van die culturele hoogtepunten uit mijn kindertijd. De meesten die nu protesteren, doen dat uit nostalgie. We hebben de films al, die goed zijn! En het is zo jammer dat die iconische rollen hercast zullen worden. Maar uiteindelijk zal dat gemekker uitdoven en zullen de oude obsessies oplaaien. Daar zit mijn probleem. Mijn Twilight-fase heeft al langer geduurd dan me lief is. Ik was negen en deel van de generatie die het liefdesverhaal tussen de eeuwenoude vampier en het zeventienjarige meisje het toppunt van romantiek vond. Nu, vijftien jaar later, kan ik niet zien hoe ik het stalkergedrag in de boeken niet ronduit eng vond. Sexy acteurs of niet, ik heb geen serie nodig om me aan die jeugdzonde te herinneren.

Zolang de potentiële winst uit voldoende nullen bestaat, zullen de studiobonzen die risico’s toch wel nemen. Geef ze eens ongelijk. Zelfs ik zal wel plooien als de tijd daar is. Al is het uit nieuwsgierigheid en om erover te kunnen klagen. Met een beetje geluk kan ik zelfs eens zeggen dat vroeger alles beter was. Al zegt dat over Twilight misschien niet zo veel.

