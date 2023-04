Acteur van typetje Dame Edna overleden

Barry Humphries, bekend als Dame Edna, is overleden. ‘Dame’ werd bekend om haar brillen, haar humor en haar zelfliefde.

Komiek Barry Humphries, die wereldwijd beroemd werd dankzij zijn alter ego Dame Edna, is zaterdag op 89-jarige leeftijd overleden. Met haar opgestoken lila haar en haar extravagante bril was Dame Edna van ver herkenbaar. Ze verscheen al in de jaren 60 op podia als Edna Everage, maar in 1974 kende ze zichzelf de titel ‘Dame’ toe. Vanaf dan won ze de hele wereld voor zich. Kopstukken uit alle geledingen van de samenleving waren graag te gast in haar talkshows, waarin Dame Edna zichzelf steevast de interessantste gast vond. Barry Humphries had een heel personage opgebouwd, tot en met een autobiografie.

Woensdag raakte bekend dat Humphries was opgenomen in het ziekenhuis met complicaties na een heupoperatie. Zaterdag is hij overleden, meldt zijn familie. Meer dan 60 jaar trad hij op als Dame Edna. Humphries sprak ook geregeld stemmen in voor animatiefilms. Zo was hij de vegetarische haai Bruce in de Pixar-klassieker Finding Nemo uit 2003.

Humphries stierf omringd door zijn naaste familie, onder wie zijn vierde echtgenote Lizzie Spender, zijn kinderen en tien kleinkinderen.