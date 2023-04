Vrouw overlijdt omdat jas vastzit tussen deuren van Parijse metro

In Parijs is een vrouw omgekomen nadat haar jas kwam vast te zitten tussen de deuren van de metro. De vertrekkende metro sleurde haar mee en zo kwam ze onder de wielen terecht.

Het ongeval vond zaterdagmiddag om 16 uur plaats in het metrostation Bel-Air. De vrouw, een veertiger, stapte niet snel genoeg uit en daardoor kwam haar jas vast te zitten tussen de deuren van de metro. Toen het metrostel vertrok, sleurde het de vrouw mee. Ze belandde op de sporen en werd aangereden. Ook al waren de hulpdiensten snel ter plaatse, ze konden haar niet meer redden.

De vrouw was in het gezelschap van haar man en zoon toen het tragische ongeval gebeurde.

De metrobestuurder was in shock en moest door de hulpdiensten opgevangen worden. De Parijse vervoersmaatschappij RAPT heeft zijn medeleven betuigd aan de familie van het slachtoffer. Het metroverkeer was een tijdlang onderbroken op deze lijn.

