Actievoerders kraken gebouw voor asielzoekers naast hoofdkwartier CD&V

Zondagmiddag bezetten actievoerders een gebouw in de Wetstraat in Brussel om er zowat zeventig asielzoekers te slapen te leggen. ‘De basisrechten van asielzoekers worden nog steeds geschonden in België.’

‘Met deze actie willen de burgers mensen die vandaag op straat staan, huisvesten en tegelijkertijd staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor eraan herinneren dat structurele oplossingen voor de opvang“crisis” nu nodig zijn’, zo staat geschreven in een persbericht van het burgercollectief ‘Stop de opvangcrisis’. De locatie van het gekraakte pand is geen toeval: pal naast het hoofdkwartier van CD&V, de partij van De Moor.

Al meer dan een jaar kan niet iedereen die in ons land asiel aanvraagt, rekenen op de wettelijk verplichte opvang. Volgens het collectief leven er vandaag meer dan 3.000 asielzoekers in de Brusselse straten. Soms vinden ze tijdelijk onderdak in een kraakpand, vaak met de hulp van activistische burgers als enige ondersteuning.

Foto: Bart Dewaele

Met maskers die het gezicht van De Moor en premier Alexander De Croo voorstellen, proberen de actievoerders de aandacht voor de opvangcrisis weer aan te wakkeren. ‘Een maand geleden hebben we zeventig mensen aan onderdak geholpen. Vandaag doen we het opnieuw. Maar het blijft aan de autoriteiten om hier en nu met oplossingen te komen. Die zijn mogelijk en liggen binnen handbereik’, zegt Sacha, de woordvoerder van het collectief.

Foto: Bart Dewaele

Foto: Bart Dewaele

