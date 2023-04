Evenepoel: ‘Er kan nu wel een frietje af’

Na zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik wist Remco Evenepoel met zijn geluk geen blijf. ‘Ik ben vooral fier dat ik in dit shirt deze mooie koers kan winnen. Dat is toch magisch.’

‘In de eerste plaats moet ik mijn teammaats bedanken. Het was een moeilijke wedstrijd, want de weersomstandigheden waren lastig. Het was ook niet makkelijk door de vroege aanvallen van Jumbo-Visma. Maar we zijn kalm gebleven en hielden ons aan het plan en dat was aanvallen op het tweede deel van La Redoute. Met die nieuwe helling die vlak daarop in het parcours was opgenomen, wist ik dat ik moest doorduwen om het onderscheid te maken. Schitterend om zo twee op twee te pakken.’ Evenepoel won ook vorig jaar deze Waalse klassieker.

De aangekondigde tweestrijd met Tadej Pogacar, de man van het voorjaar met zeges in de Ruta del Sol, Jaen, Parijs-Nice, Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Waalse Pijl, kwam er niet. De 24-jarige Sloveen van UAE Team Emirates moest na een valpartij de strijd staken, na zowat 85 kilometer koers. ‘Ik wens hem veel sterkte en het beste toe’, aldus Evenepoel. ‘Ik hoop dat hij het goed stelt. Het is spijtig dat hij niet verder kon rijden, maar dat is nu eenmaal wielrennen. Zo'n momenten heb ik ooit ook gekend’

Met zijn zege tankte Evenepoel vertrouwen voor de Giro, waar hij volgende maand voor eindwinst gaat. ‘Dit doet zeker deugd. Vorig jaar kon ik profiteren van mijn zege, maar dit jaar is er amper tijd. Vanavond zal er echter wel een frietje afkunnen, zo heb ik met de diëtiste van de ploeg afgesproken.’

Lefevere

Ook ploegbaas Patrick Lefevere was blij met de eerste klassieke overwinning voor zijn team dit jaar. ‘Vorig jaar hadden we ook een moeilijk voorjaar en hier staan we weer, Remco wint opnieuw.’ Maar ook wat bitter: ‘Nu zullen de criticasters wel weer opstaan en zeggen dat Remco gewonnen heeft door het uitvallen van Pogacar.’

‘We hadden een plan om op La Rédoute aan te gaan en we hebben het uitgevoerd. De ploeg hangt heel goed aan elkaar en heeft het uitstekend gedaan. Ze trainden drie weken samen op de Teide en zijn praktisch elke dag samen.’

Evenepoel en co moeten dan ook veel opofferen, zegt Lefevere. ‘De mensen zien dat natuurlijk niet, maar Remco en de ploeg zijn misschien vier dagen thuis geweest dit jaar. Trainingskampen, hoogtestages, parcoursverkenningen: het hoort er allemaal bij en dan doet het deugd om dat uitbetaald te zien in de koers. Natuurlijk doet dit enorm veel deugd. Ik zie wel dat de jongens het goed doen op training, maar je wil ook resultaten boeken als bevestiging.’

