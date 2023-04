Remco Evenepoel heerst opnieuw in Luik-Bastenaken-Luik

Remco Evenepoel heeft voor de tweede keer op rij Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Tom Pidcock spartelde als enige nog even tegen, maar de Belg reed hem op een hellend stuk gewoon uit het wiel. Tom Pidcock en Santiago Buitrago mochten mee het podium op.

Door de val en opgave van Tadej Pogacar in het keerpunt Bastenaken kregen we wel niet de gedroomde tweestrijd, maar daar kon beiden niets aan doen.

De bom viel op La Redoute, waar Ilan Van Wilder zo’n hoog tempo oplegde dat Tratnik en Velasco werden gegrepen. En dan pakte Evenepoel vijftig meter voor de top met een moordende versnelling uit. Tom Pidcock was de laatste die plooide. Even nog duldde de wereldkampioen de Brit, maar toen de kopman van Ineos-Grenadiers niet wou overnemen in de vlucht, had hij het begrepen. De olympisch kampioen mountainbiken betaalde cash voor zijn poging om de Vueltawinnaar 2022 te volgen.

Op de Côte de la Roche-aux-Faucons gingen Santiago Buitrago en de onvermijdelijke Ben Healy weg bij de achtervolgers, maar een van zijn appelflauwte herstelde Tom Pidcock kwam terug aansluiten bij dat duo. Pidcock legde in Luik vervolgens beide renners erop in de sprint: Buitrago werd derde, Healy vierde.

Wat voorafging aan de finale?

Dé match waarnaar iederéén al weken uitkeek, was al voorbij vooraleer alles begon. De renners waren amper over de Côte de la Roche-en-Ardenne toen hét drama van deze editie gebeurde: een val in het peloton met Tadej Pogacar en Mikkel Honoré als voornaamste slachtoffers. Volgens Axel Merckx waren ze allebei aan het lek rijden en sleurde de Deen Pogacar in zijn val mee.

Het incident gebeurde op 174 km van de streep op de N834 tussen Bertogne en Gives. Drie ploegmaten van UAE Team Emirates wachtten hun kopman op, maar veertien kilometer verder in het keerpunt Bastenaken (nog 160 km) stapte de winnaar van de Ruta del Sol, Parijs-Nice, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel en de Gold Race met een pijnlijke grimas uit koers. Direct werd er gevreesd voor een polsbreuk. Ook Honoré werd tot opgave gedwongen, maar het grote nieuws was toch dat met Pogacar de tweestrijd met Evenepoel helaas voor een andere keer is.

Net voor de val hadden UAE Team Emirates en Soudal – Quick-Step hulp gekregen van EF Education-EasyPost en Ineos-Grenadiers om de vlucht van de dag onder controle te houden.

Soudal – Quick-Step nam na de opgave van Pogacar de koers in handen op honderd kilometer van het einde. Eerst met Mauro Schmid en daarna met Pieter Serry.

Tot de voet van de Haute Levée timmerde Julian Alaphilippe er zwaar op zodat de grote groep één langgerekt lint was, maar daar was zijn verhaal ook uit. Op 62 km van de finish had wereldkampioen Evenepoel alleen nog Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder bij zich. En dat was voldoende. Ze hielden de kloof met de tandem Tratnik-Velasco behapbaar.

In Aywaille eindigde het verhaal voor Quinten Hermans wiens versnellingsapparaat stuk was net vooraleer we de helling opreden. Terwijl Tratnik en Velasco door de kopgroep voorbij gereden werden op 34 km van de finish. In volle beklimming van de Redoute. De Grote Remco Evenepoel-show kon beginnen.

