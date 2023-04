Van Quickenborne: ‘Magnette premier? Spaar me daarvan’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek

Friendly fire (1)

De liefde spat er opnieuw van af in Vivaldi. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau kreeg zondag in het Eén-programma De zevende dag nog maar eens de vraag op zijn bord of hij niet al in bed ligt met de N-VA. Zeker nadat Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere vorige week in een interview had aangegeven dat ‘met de N-VA van De Wever meer te bereiken is dan met de MR van de Bouchez’. Bij Rousseau klonk het dat ‘Bouchez een heel verstandig man is, maar dat het niet gemakkelijk is om de werkende mensen meer te geven als anderen de grote vermogens beschermen’. Slaan en zalven, dus. Maar ook staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (Open VLD) verzette zich vorige week al tegen een vermogenskadaster. ‘Dat een edelvrouw de grote vermogens beschermt, verbaast mij niet’, verwees Rousseau naar haar vader Luc Bertrand, een van de rijkste Belgen en baron. Alleen is dat geen erfelijke titel. Een edelvrouw is dochter Alexia dus niet.

Friendly fire (2)

Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is dan weer opgelucht dat ons land aan een ramp is ontsnapt. ‘Magnette premier? Spaar me daarvan. Met een socialist als premier zou deze regering niets gerealiseerd hebben.’ Van Quickenborne vindt dat de regering-De Croo een onderscheiding verdient. ‘Ondanks alle doembeelden zijn er de voorbije twee jaar 200.000 jobs gecreëerd en doen we het qua economische groei beter dan andere landen. Maar wat mij vooral stoort, is het njet van Magnette. Telkenmale we ambitie tonen, op het vlak van begroting bijvoorbeeld, is hij de man die “neen” zegt. Dat betreur ik heel erg.’

Friendly fire (3)

Kristof Calvo, Kamerlid voor Groen, dreigt in Het Nieuwsblad de collega’s in de regering-De Croo dan weer af met een wisselmeerderheid als ze geen werk maken van een hervorming van de partijfinanciering. ‘We mogen deze regeerperiode niet eindigen zonder een hervorming van de partijfinanciering. Met Vivaldi als het kan, zonder Vivaldi als het moet. Ik zal mijn uiterste best doen om dat samen met collega’s te realiseren. Maar als dat niet lukt, zullen we dat vrank en vrij in het parlement moeten behandelen. Onze voorstellen liggen er al een hele tijd.’

Friendly fire (4)

Ondertussen houdt iedereen binnen Vivaldi zich netjes aan de communicatielijn over een eventueel ontslag van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz. ‘Liegen is een groot probleem’, zei Conner Rousseau in De zevende dag. ‘Kan zij nog geloofwaardig functioneren? Alleen zijzelf en haar covoorzitters kunnen daar een antwoord op geven.’ Toen Katja Gabriëls even later dezelfde vraag kreeg, luidde het ‘dat liegen absoluut niet kan. Het is aan haarzelf en de Ecolo-fractie om zich te bezinnen.’