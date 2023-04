Ze zijn de grootste groep weggebruikers, maar ook de groep waarover het minst bekend is: voetgangers. Een nationale enquête peilt nu naar uw noden te voet, ‘zodat we ons beleid kunnen aanpassen’. ‘Doe je voeten een plezier en laat je stem horen.’

‘Ongeveer 11 miljoen: zoveel voetgangers zijn er in België. Toch is dat bijna het enige cijfer dat we kennen’, zo klinkt het op de website van de Voetgangersbeweging. Die lanceert, samen met haar Waalse ...