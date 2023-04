Antwerp sluit reguliere competitie af met zege bij Sint-Truiden

De laatste speeldag van de reguliere competie werd zaterdag al afgetrapt door Seraing en Westerlo, een partij waar niets meer op het spel stond. Zondagmiddag begon met een zuinige zege van Antwerp op het veld van STVV.

STVV-Antwerp 0-1

Antwerp sloot de reguliere competitie af met een zege op het veld van STVV. Michel Ange Balikwisha scoorde vlak na rust het enige doelpunt van de partij. Een zuinig 1-0, maar wel belangrijk met het oog op de eindsprint in de Champions Play-offs: met drie extra punten drijft Antwerp de druk voor Genk en Union nog wat op.

Seraing-Westerlo 1-1

Zaterdag kwam Westerlo niet verder dan een 1-1 gelijkspel op het veld van Seraing. Veel stond er niet meer op het spel in die partij: Seraing was al twee weken zeker van de degradatie en Westerlo had zijn ticket voor de Europe Play-offs al op zak.

Wedstrijden speeldag 34

RFC Seraing - Westerlo 1-1

Charleroi - KRC Genk (18.30 uur)

Club Brugge - KAS Eupen (18.30 uur)

Anderlecht - KV Mechelen (18.30 uur)

KAA Gent - KV Oostende (18.30 uur)

OH Leuven - Standard (18.30 uur)

KV Kortrijk - Union (18.30 uur)

Zulte Waregem - Cercle Brugge (18.30 uur)

