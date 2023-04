Romelu Lukaku loodst Inter met twee goals naar zege

Inter Milaan heeft zondagmiddag, op de 31ste speeldag van de Italiaanse Serie A, de drie punten behaald op het veld van Empoli. Het team van Romelu Lukaku haalde het met 0-3, dankzij twee treffers en een assist van de Rode Duivel.

Halfweg stond het nog 0-0, maar na de pauze ontbond Lukaku (48. en 76.) zijn duivels met een tweeklapper. In het slot gaf hij ook nog de assist voor de 0-3 van Lautaro Martinez (88.). Lukaku maakte bij de bezoekers, die in hun laatste vijf competitiewedstrijden amper 1/15 pakten, de wedstrijd vol. Koni De Winter ontbrak bij de thuisploeg met een blessure.

Inter komt in de stand op de vijfde plaats met 54 punten, voor stadgenoot AC Milan (zesde met 53 punten) die later zondag Lecce ontvangt. Empoli (32 punten) staat vijftiende.

Zaterdag bevestigde voorzitter Gabriele Gravina van de Italiaanse voetbalbond FIGC nog dat de schorsing van één wedstrijd, die Lukaku opgelegd kreeg vanwege zijn uitsluiting in het bekerduel tegen Juventus, weer werd ingetrokken. ‘Ik ben heel erg tevreden met de beslissing van de bondsvoorzitter’, reageerde de spits kort nadien in een mededeling op de website van Inter. ‘Hij heeft de zaak heel gevoelsmatig afgehandeld. Dankzij zijn tussenkomst is gerechtigheid geschied. Dit stuurt dan ook een sterk signaal uit naar de hele sportwereld, en zelfs daarbuiten. Dit toont aan dat er een wil is om te strijden tegen racisme.’

Lees ook