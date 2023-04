De gouverneur van Belgorod, in het westen van Rusland, heeft op Telegram gemeld dat er in de gelijknamige stad een tweede bom is gevonden. Belgorod werd vrijdag getroffen door een grote explosie toen een Russisch gevechtsvliegtuig er per ongeluk munitie op afvuurde.

In bovenstaande video is te zien hoe arbeiders de tweede bom opgraven. Het explosief lag in de krater die de ontploffing van vrijdag in een van de hoofdstraten had achtergelaten. De Russen hebben de bom weggevoerd en elders in een veld tot ontploffing gebracht.

3.000 inwoners werden tijdelijk met bussen geëvacueerd, maar konden zaterdagmiddag weer naar huis keren, dat meldde gouverneur Vjatsjeslav Gladkov.

