Cipier aangevallen aan gevangenis van Sint-Gillis

Een penitentiair beambte is zaterdag in de namiddag aangevallen op de personeelsparking van de gevangenis van Sint-Gillis. Het incident zou te maken hebben met drugshandel in de gevangenis.

Het slachtoffer werd aangevallen met een metalen ketting op de personeelsparking van de gevangenis van Sint-Gillis. Vermoedelijk zou zij op de parking iemand hebben aangetroffen die bezig was een pakketje drugs over de muur te gooien, aldus de woordvoerder van de politiezone Brussel-Zuid. De drugshandel in de gevangenis is een oud zeer, aangezien het vrij makkelijk is om pakketjes over de muren van de gevangenis te krijgen. De politiezone gaat de passage van politiewagens rond de gevangenis opvoeren. Over de stand van het onderzoek is nog niets geweten. Het parket van Brussel was niet bereikbaar voor commentaar.

Bijna 140 jaar dienst

Het slachtoffer moest naar de spoed voor behandeling, maar is niet in levensgevaar. De vakbonden zeggen dat de poort die de personeelsparking moet afsluiten al maanden kapot is. ‘We vragen al maanden om zowel de poort als de camera’s te herstellen voor de veiligheid, zonder reactie van de directie’, zegt Kristof Franck van het ACV.

De gevangenis van Sint-Gillis zou in 2022 na bijna 140 jaar dienst de deuren sluiten, maar door overbevolking in de Belgische gevangenissen blijven de deuren nu open tot 2024. De gevangenis heeft te kampen met een ernstig personeelsgebrek, falende infrastructuur en daaruitvolgende agressie en veiligheidsproblemen met gedetineerden. Begin april trokken verschillende mensen die in Sint-Gillis werken aan de alarmbel over de ‘mensonwaardige toestand’ in de gevangenis.

