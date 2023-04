Topfavoriet Tadej Pogacar geeft op na val

Topfavoriet Tadej Pogacar moet na een valpartij opgeven in Luik-Bastenaken-Luik, zo bevestigt de organisatie. De Sloveen maakte een smak bij een afdaling, zo’n 85 kilometer in de wedstrijd. Daar waren markeringen aangebracht om putten in de weg aan te duiden. Of zo’n putje de val heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk. Ook welke verwondingen Pogacar heeft opgelopen, is nog niet bekend.