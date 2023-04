Topfavoriete Vollering sprint naar zege in Luik en rondt formidabel voorjaar af

Demi Vollering heeft Luik-Bastenaken-Luik bij de dames gewonnen. De Nederlandse van SD Worx maakte het in Luik af in een sprintje tegen Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo). Vollering won dit voorjaar een duizelingwekkende reeks: Strade Bianchi, Dwars door Vlaanderen, Amstel Gold Race, Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik.

De dames startten andermaal bij het ochtendgloren. De Française Séverine Eraud was het beste wakker en nam de lange vlucht voor haar rekening. De ontsnapping leidde echter niet tot in de finale, want het peloton was te nerveus om een grote voorsprong toe te laten. Op de Côte de Mont-le-Soie moest Eraud het hoofd buigen. De Stockeu bracht meteen spektakel: Marlen Reusser (SD Worx), Amanda Spratt (Trek-Segafredo), Kasia Niewiadoma (Canyon//SRAM), Esmée Peperkamp (DSM) en Anna Henderson (Jumbo-Visma) ontsnapten uit het peloton en namen meteen een kleine minuut.

De vluchters hadden de ideale samenstelling om ver te geraken, aangezien enkel Movistar (met Van Vleuten en Lippert) en FDJ (met Brown en Muzic) de vlucht hadden gemist bij de grote ploegen.

Lekke band Niewiadoma

Beide teams probeerden de meubelen te redden, tot vooraan Niewiadoma een lekke band kreeg. De Poolse moest zich laten inlopen door het peloton, waardoor met Canyon//SRAM een extra team ging meewerken op kop.

Een ijzersterke Reusser stoomde door op Côte de la Redoute en gooide zo de rest van de aanvallers vroeg overboord, met nog zo’n 34 kilometer te gaan. In het peloton ging het tempo ook omhoog. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten gooide als eerste van de favorieten in dat groepje een bommetje. Cecile Uttrup Ludwig was het voornaamste slachtoffer van het moordende tempo.

Putsch Trek-Segafredo

Reusser had niet alleen haar uitstekende benen in het voordeel, ze kon ook profiteren van het gebrek aan samenwerking bij de andere favorieten. Op een lastig oplopend stuk ranselde Mavi Garcia het peloton nog eens in stukken, maar ze keek daarna wel recht in de smoel van twee rensters van SD Worx. Trek-Segafredo wachtte (te) lang om de achtervolging te stroomlijnen, waardoor Reusser met nog veertig seconden voorsprong de Roche aux Faucons aanving.

Aan de voet reed Trek-Segafredo plots weg met drie rensters. Shirin van Anrooij was de laatste in het treintje en lanceerde Elisa Longo Borghini, enkel gevolgd door Elise Chablet. Topfavoriete Demi Vollering redde met alle moeite van de wereld de meubels. Reusser werd ingelopen, en plots vond wereldkampioene Van Vleuten haar tweede adem in de achtergrond. Ze kromde zich als een volleerde Briek Schotte naar het wiel van de kopgroep.

Reusser dook in de afdaling opnieuw weg, maar ze kreeg het gezelschap van de frissere Longo Borghini. Vollering nam een risico en knalde plots alleen het gaatje dicht op een lastige strook. De Nederlandse stak in één bijzonder stevige aanval de hand uit naar de zege, maar ze kreeg de taaie Italiaanse niet losgegooid.

Het Nederlands-Italiaanse duo duwde de beslissing door en besliste met een sprintje over de zege in La Doyenne. Vollering en Longo Borghini wachtten lang, maar uiteindelijk was het Vollering die het als topfavoriete waarmaakte. De Nederlandse won voor de tweede keer La Doyenne in haar intussen imposante carrière. SD Worx kon de veertiende overwinning van dit seizoen extra glans bijzetten, want Reusser sprintte nog naar de derde plaats in Luik.

Reactie Vollering: 'We moesten gokken' Een emotionele Vollering kon het niet geloven. 'Het is ongelooflijk. Ik ben dankbaar voor mijn ploegmakkers en voel me enorm trots. Ik was blij dat Elisa wou meerijden in de finale. In de laatste kilometer moesten we gokken. Ik kon dat doen, omdat we Marlen achter ons hadden. Er stond veel druk op mij, zeker omdat ik drie op drie kon halen. Er valt hiermee een last van mijn schouders.'

Top 10:

1 VOLLERING Demi

2 LONGO BORGHINI Elisa

3 REUSSER Marlen

4 MARKUS Riejanne

5 CHABBEY Elise

6 VAN VLEUTEN Annemiek

7 REALINI Gaia

8 LIPPERT Liane

9 PALADIN Soraya

10 FISHER-BLACK Niamh

Lees ook