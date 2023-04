Een Franse skiër heeft bodycambeelden gedeeld waarop te zien is hoe hij vijftien meter diep in een gletsjerspleet viel. Als bij wonder werd zijn val gebroken toen zijn skilat in de sneeuw bleef steken. Hij bleef ongedeerd. Bekijk de indrukwekkende beelden hierboven.

Tijdens het skiën op de gletsjer La Girose, in de Franse Alpen, viel een van de leden van het bergsportteam Les Powtos door de sneeuw in een gat. Op de beelden is te zien hoe de gletsjerspleet plots voor de skiër opdoemde en hij tevergeefs probeerde om ze op het laatste nippertje te ontwijken.

De Fransman gleed vijftien meter de diepte in, tot zijn val werd gebroken wanneer zijn ski’s na een paar seconden kwamen vast te zitten op een richel. Na twintig minuten slaagden de andere leden van het bergsportteam erin om de skiër met touwen uit het gat te trekken.

‘We hebben echt heel veel geluk gehad’, getuigt een woordvoerder van Les Powtos. ‘Het waren de langste twintig minuten van ons leven, want we zaten ver weg met de skilift en moesten wachten tot we hoog genoeg zaten om hem te kunnen redden.’

Uitgerust

De skiër werd ondanks zijn ervaring verrast door de gletsjerspleet. ‘Hij is een ervaren sporter die al meer dan tien jaar meerdere keren per week skiet. Hij was zeer goed uitgerust met een schop, een harnas, een bijl en ijspinnen, maar onze vriend kon alleen maar wachten tot we hem kwamen beveiligen met een touw.’

De skiër raakte niet gewond en keerde zelfs terug de berg op om een nieuwe afdaling te maken.

