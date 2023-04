Van Quickenborne: ‘Geen euro extra voor werklozen en leefloners’

Vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is stellig: het verschil in de portemonnee tussen gaan werken en thuisblijven moet veel groter worden. Hij weigert de uitkeringen voor wie niet werkt bij de op til staande hervorming te verhogen.

Vincent Van Quickenborne (Open VLD) spreekt stoere taal in de krant De Zondag. ‘Wie werkt, moet erop vooruitgaan. Er mag in deze fiscale hervorming geen euro extra gaan naar werklozen en leefloners. Dat is voor mij essentieel. Géén euro. Dat zal een serieuze breuk met het verleden betekenen.’

Volgens Van Quickenborne en verschillende van zijn partijgenoten moet het verschil tussen werken en niet werken veel groter: minstens 500 euro per maand.

Op die manier zouden meer mensen gemotiveerd moeten worden om de arbeidsmarkt te betreden. Van Quickenborne beseft ook dat de hoge belastingdruk op arbeid voor velen een doorn in het oog is. ‘We moeten de twee doen: de lasten moeten omlaag, maar we moeten ook kijken naar de uitkeringen. Als je telkens de uitkeringen mee verhoogt, wordt het verschil niet groter. En dat is wat de mensen zo kwaad maakt’, liet hij optekenen in De Zondag. ‘Wie zich elke dag in het zweet werkt, houdt op het einde van de maand amper meer over dan wie niets doet.’

‘Niet op werkloze stampen’

Voorzitter van Vooruit Conner Rousseau reageerde in De Zevende Dag: hij is het er roerend mee eens dat de werkende mens erop vooruit moet gaan. Maar hij wil dat niet doen door ‘te stampen op een werkloze’, ‘daarmee kan de werkende mens geen factuur extra betalen’. Bovendien wijst hij erop dat er ook zoiets bestaat als de index, die voorschrijft dat de uitkeringen worden verhoogd telkens de index een sprong maakt. ‘Je kan niet zomaar zeggen: we gaan geen enkele mens die geen werk vindt nog helpen.’ Rousseau wil de minimumlonen verhogen, ‘zodat het meer oplevert om te gaan werken’, mensen aanwerven goedkoper maken en kinderopvang betaalbaarder maken om meer mensen aan het werk te krijgen. Ook pleitte hij nog eens voor een shift van minder lasten op arbeid en meer op kapitaal.

