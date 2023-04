Op de A12 richting Antwerpen is de Rupeltunnel zondagochtend volledig versperd geraakt door een ongeval, meldt de federale politie. Er viel één dodelijk slachtoffer. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om over langere afstand vanuit Brussel richting Antwerpen voor de E19 te kiezen tot het ongeval is afgehandeld.

Het zware ongeval gebeurde kort na half zes zondagochtend. Bij het uitkomen van de Rupeltunnel, net voor de afrit Boom, verloor een chauffeur de controle over zijn auto. Hij belandde frontaal tegen de zijwand naast de snelweg.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse maar hulp kon niet meer baten. De wagen was volledig verhakkeld door de impact. De bestuurder was wellicht op slag dood. De politie onderzoekt nu de juiste omstandigheden van het ongeval.

De politie sloot de A12 af in de richting van Antwerpen. Lokaal is een omleiding voorzien waarbij het verkeer op de A12 de snelweg moet verlaten net voor de tunnel, om er na een bovengronds traject in Boom weer op te rijden. Gezien het vroege uur op een zondag bleef het fileleed vooralsnog beperkt, maar de komende uren – als de tunnel nog lang zou afgesloten blijven – wordt dat wellicht anders. De E19 is dan ook het aangewezen alternatief, stelt het Verkeerscentrum.

