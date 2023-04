Verenigde Staten schakelen leger in om ambassadepersoneel uit Soedan te evacueren

Het Amerikaanse ambassadepersoneel is geëvacueerd uit Soedan, meldt de Amerikaanse president Joe Biden in de nacht van zaterdag op zondag. De ambassade is daarop gesloten.

‘Vandaag (zaterdag, red.), heeft het leger van de Verenigde Staten op mijn bevel een operatie uitgevoerd om Amerikaans overheidspersoneel te evacureren uit Khartoem’, meldt president Biden in een persbericht. De mededeling komt er, volgens The New York Times, na een dag vol tegenstrijdige berichten over een eventuele evacuatie. Omdat er gevechten plaatsvonden rond het vliegveld van Khartoem leek een evacuatie afgelopen week onmogelijk. Dat de VS diplomatiek personeel toch weg hebben weten te halen, noemt de krant ‘een gewaagde zet’.

Biden roemt de ‘buitengewone inzet’ van het diplomatieke personeel. Ook bedankt hij Djibouti, Saudi-Arabië en Ethiopië, die volgens hem ‘cruciaal’ waren bij deze evacuatie. De president kondigt verder aan dat de VS zich ‘voor zover mogelijk’ in blijven zetten voor Amerikaanse burgers in Soedan, de ambassade is tot nader order gesloten.

De Amerikaanse evacuatie komt op de achtste dag van bloedige gevechten tussen de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) en het Soedanese leger in hoofdstad Khartoem. Vrijdag werd door de strijdende partijen ingestemd met een driedaagse wapenstilstand, maar ooggetuigen meldden aan persbureau AFP dat er zaterdag weer hevig gevochten werd. Bij de gevechten zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie al ruim 400 mensen om het leven gekomen.

Wat het vertrek van de Amerikanen betekent voor andere landen is niet duidelijk. Saudi-Arabië berichtte zaterdag over de aankomst van een eerste groep geëvacueerden. Een vijftigtal mensen, hoofdzakelijk Saudi’s, werd eerst naar Port Soedan, een havenstad in het oosten van Soedan op ongeveer 850 kilometer rijden van de hoofdstad Khartoem gebracht. Daarna staken ze per schip de Rode Zee over naar Jeddah, een reis van zo’n 300 kilometer.

Nederland heeft twee C-130 Hercules-transportvliegtuigen van Defensie paraat staan in Jordanië, voor het geval dat de omstandigheden verbeteren en een evacuatie mogelijk wordt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken staat in contact met 134 Nederlanders die in het land verblijven.

Bijna heel het land zit zonder internet In het door geweld geteisterde Soedan is het internet bijna volledig uitgevallen. 'Real-time netwerkgegevens tonen een bijna volledige ineenstorting van de internetconnectiviteit in Soedan, met een nationale connectiviteit die gedaald is tot 2 procent van het normale niveau', twitterde NetBlocks, een in Londen gevestigde organisatie die de internettoegang wereldwijd controleert.

