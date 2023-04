Zondag start met mooie opklaringen, maar gaat over in regen

Het wordt zondag eerst droog met op vele plaatsen mooie opklaringen. In de loop van de dag krijgen we echter regen en felle buien vanaf het zuiden. De maxima schommelen tussen 11 en 16 graden, meldt het KMI.

Vanavond is het tijdelijk droog met opklaringen. Later vannacht is er opnieuw veel bewolking met enkele buien, vooral naar het eind van de nacht toe. De minima liggen komende nacht tussen 4 en 9 graden.

Maandag is het eerst zwaarbewolkt met perioden van regen. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt en kunnen er enkele plaatselijke buien vallen. Ten zuiden van Samber en Maas lijken er meer buien te vallen die ook fel kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. De maxima schommelen tussen 7 en 12 graden. De wind waait matig uit west tot noordwest met rukwinden tot om ongeveer 50 km/u.

Dinsdag begint op vele plaatsen droog met opklaringen, ten zuiden van Samber en Maas vallen al buien. In de loop van de dag moet men elders ook rekening houden met een bui. Het is vrij koud met maxima tussen 6 en 9 graden. De wind waait matig uit het noordwesten.

Woensdag is het gedeeltelijk tot vaak zwaarbewolkt. Het blijft wel meestal droog. De maxima schommelen tussen 8 en 11 graden. De wind wordt zwak veranderlijk.

Donderdag blijft het droog met mooie zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Tegen de avond zou een storing al ons land kunnen binnendringen. Het wordt wat zachter met maxima rond 15 graden in het centrum van het land. De wind is zwak tot matig uit oost tot zuidoost.

