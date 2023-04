Fietser kritiek na ongeval tijdens Luik-Bastenaken-Luik voor wielertoeristen

Een Franse fietser is zaterdag zwaargewond geraakt tijdens een ongeval op de N68 in Vielsalm, zo heeft het parket van Luxemburg bekendgemaakt.

De man nam deel aan de Liège-Bastogne-Liège Challenge, de fietstocht voor wielertoeristen op het parcours van de Ardennenklassieker die zondag verreden wordt.

Volgens het parket heeft de fietser in een bocht mogelijk een volle witte lijn overschreden, waarna hij botste met een auto die vanuit de tegenovergestelde richting kwam. Maar onderzoek moet de exacte omstandigheden van het ongeval aan het licht brengen.

Het slachtoffer, een man geboren in 1966, is met een helikopter naar een ziekenhuis in Luik overgebracht. Hij is in levensgevaar.

