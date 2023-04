Schorsing Romelu Lukaku dan toch ingetrokken: ‘Dit toont de wil om tegen racisme te strijden’

Romelu Lukaku werd voor één match geschorst na zijn rode kaart in de bekerpartij tegen Juventus, waarbij het racistisch bejegend werd. Inter ging tegen die straf in beroep, maar werd wandelen gestuurd. Maar door de hele heisa kwam de Italiaanse voetbalbond tussen.

Lukaku scoorde begin deze maand vanop de stip in de bekerwedstrijd tegen Juventus en hij legde de supporters van de thuisploeg vervolgens het zwijgen op met een vinger voor de mond nadat die hem racistisch bejegend hadden. Scheidsrechter Davide Massa zag dit als een provocatie en stuurde Lukaku met een tweede gele kaart van het veld.

Inter Milaan betreurde vrijdag nog dat Lukaku de ‘enige schuldige’ is geworden nadat zijn schorsing werd bevestigd en de sluiting van de Curva Sud (zuidtribune) van Juventus werd opgeschort. ‘Inter voelt zich genoodzaakt zijn verbondenheid en steun aan zijn speler te hernieuwen en spreekt zijn grote droefheid uit over dit feit.’

Foto: Inter via Getty Images

Toch op het veld

Lukaku zou dus geschorst moeten toekijken in de terugmatch van de halve finale van de Coppa Italia van komende woensdag tegen Juventus, maar mogelijk staat hij woensdag gewoon als basisspeler toch op het veld. Volgens La Gazzetta dello Sport en Corriere dello Sport is de Italiaanse voetbalbond zich met de kwestie gaan mengen door een uitzonderlijke maatregel te nemen.

Bondsvoorzitter Gabriele Gravina schold de rode kaart en daarmee dus ook de straf voor Lukaku zaterdag kwijt. Het doel is daarmee een sterk signaal uit te sturen tegen racisme in het voetbal. ‘Het principe van de strijd tegen alle vormen van racisme is een fundamenteel element van het sportsysteem’, klinkt het bij de FIGC.

‘Ik ben heel erg tevreden met de beslissing van de bondsvoorzitter’, reageert Lukaku zaterdag in een korte mededeling op de website van Inter. ‘Hij heeft de zaak heel gevoelsmatig afgehandeld. Dankzij zijn tussenkomst is gerechtigheid geschied. Dit stuurt dan ook een sterk signaal uit naar de hele sportwereld, en zelfs daarbuiten. Dit toont aan dat er een wil is om te strijden tegen racisme.’

