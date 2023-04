Burgerpanel legt partijvoorzitters vuur aan de schenen over de 75 miljoen euro die ze jaarlijks krijgen

75 miljoen euro, zoveel krijgen de politieke partijen elk jaar. 59 uitgelote burgers legden tien partijvoorzitters daarover het vuur aan de schenen. Er werd stevig gedebatteerd én geluisterd. Als de voorzitters straks de aanbevelingen van het burgerpanel ‘We Need To Talk’ negeren, kunnen ze verdomd goed acteren.

Zaterdagochtend, Huis van het Gewest in hartje Brussel. 59 van de 60 uitgelote burgers uit alle hoeken van België tekenen opnieuw present voor het tweede van in totaal drie volledige weekends in het teken ...