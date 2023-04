Videoboodschap ceo zet kwaad bloed: opnieuw acties bij Delhaize op dag van nieuwe verzoeningsvergadering

Bij winkelketen Delhaize zijn zaterdag negen van de 128 winkels in eigen beheer niet toegankelijk voor de klanten. Een videoboodschap van de ceo een dag voor een nieuwe verzoeningspoging zet kwaad bloed.

Drie winkels in Vlaanderen, drie in Brussel en drie in Wallonië houden zaterdag de deuren gesloten. Het personeel protesteert er nog steeds tegen de plannen om de 128 eigen winkels te verzelfstandigen. ‘Er is geen impact op de depots’, voegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver eraan toe. VRT Nws meldt dat bij een winkel in Gent al een deurwaarder is ingezet, waardoor die de deuren alweer geopend heeft.

Drie bijzondere ondernemingsraden leverden vorige maand niets op, waarna minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een sociaal bemiddelaar van de FOD Werk het veld instuurde. Een eerste verzoeningsvergadering bij de FOD Werk mislukte voorbije dinsdag. Zaterdagnamiddag komen vakbonden en directie voor een tweede nieuwe verzoeningsvergadering samen onder leiding van de sociaal bemiddelaar. Delhaize hoopt dat het overleg zaterdag vlot zal verlopen en er over de intentie gepraat kan worden.

Videoboodschap

Voorlopig zit de situatie muurvast. Een videoboodschap van negen minuten die de ceo vrijdag via het intranet verspreidde, doet de gemoederen opnieuw hoog oplopen. Ceo Xavier Piesvaux zei dat hij er zich van bewust was dat de plannen niet overal even goed ontvangen zouden worden, maar benadrukte dat het ‘Toekomstplan’ de enige optie is om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. ‘De resultaten van onze eigen supermarkten gingen de voorbije jaren voortdurend achteruit, terwijl voor de zelfstandige winkels het tegenovergestelde geldt.’

Op de Franstalige openbare omroep RTBF reageren vakbondsafgevaardigden fel. ‘Hoe kan hij zeggen dat het franchiseplan de enige optie is als er een paar uur later een nieuwe verzoeningsvergadering zal plaatsvinden?’, klinkt het onder meer. ‘Eigenlijk vertelt hij hiermee dat onderhandelen geen zin heeft.’ De vakbondsafgevaardigden reageerden anoniem, omdat ze de situatie vlak voor de onderhandelingen niet nog meer willen laten escaleren.

