Duitse hoofdredacteur bekoopt nepinterview Michael Schumacher met ontslag

Anne Hoffman, hoofdredacteur van het Duitse tijdschrift Die Aktuelle, is ontslagen, nadat het blad een week geleden een ‘interview’ met oud-coureur Michael Schumacher had gepubliceerd. De antwoorden werden opgesteld door een AI-systeem.

De stunt van het Duitse sensatieblad Die Aktuelle is niet zonder gevolg. Hoofdredactrice Anne Hoffman wordt door uitgeverij Funke de laan uitgestuurd. De uitgever bood ook zijn excuses aan. ‘Dit smakeloze en misleidende artikel had nooit mogen verschijnen. Het voldoet op geen enkele manier aan de journalistieke standaard die wij - en onze lezers - verwachten van een uitgeverij als Funke’, klonk het bij de directeur.

Vorig weekend pakte Die Aktuelle op de cover uit met ‘het eerste interview’ met Michael Schumacher. ‘Het klonk bedrieglijk echt’, stond er voor oplettende lezers in kleine lettertjes bij. De F1-piloot raakte in 2013 zwaargewond bij een skiongeluk en liep daarbij flinke hersenschade op. Over zijn toestand is weinig bekend. De familie laat enkel vertrouwelingen toe. Het interview was dan ook nep. De antwoorden waren gegenereerd door een AI-chatbot.

De familie van Schumacher is gesteld op zijn privacy en was dan ook niet te spreken over de stunt. Donderdag kondigden ze aan dat ze juridische stappen zouden ondernemen. Het is nog niet duidelijk of de excuses en het vertrek van de hoofdredacteur daar iets aan veranderen.

Lees ook