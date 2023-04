Rechtbank laat acties in Antwerpse Delhaize-winkels opnieuw toe

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel ­oordeelt dat een Brusselse rechter niet bevoegd was om in kort geding een verbod uit te spreken op ­stakersposten aan de Antwerpse Delhaize-winkels. Concreet zegt de Brusselse rechtbank dat het eerder opgelegd verbod om stakerspiketten te installeren bij de Delhaize-winkels in Antwerpen opgeheven wordt.

De Brusselse rechtbank stuurt het dossier wel opnieuw door naar een Antwerpse rechtbank. Maar in de tussentijd zijn er dus opnieuw acties mogelijk bij de Delhaize-winkels in Antwerpen, bijvoorbeeld al dit weekend.

Eerder deze week had de Brusselse rechtbank geoordeeld dat het economische belang van Delhaize zwaarder woog dan het stakingsrecht. Dat ging toen over de Brusselse winkels en stapelplaatsen van de supermarktketen, maar ook over het verdeelcentrum in Puurs.

De christelijke vakbond ACV Puls ziet het vonnis als een flinke opsteker en zegt dat de Delhaize-werknemers weer actie mogen ­voeren in de betreffende winkels in Antwerpen.

‘ACV Puls benadrukt dat met dit vonnis actie voeren een belangrijk en fundamenteel recht is van werknemers en hun vakbonden’, zegt Veerle Verleyen van ACV Puls. ‘Voor ons primeren de sociale rechten van de werknemers boven de ­louter economische logica van het bedrijf.’ (pdd)

