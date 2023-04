Bankiers moeten deontologische eed afleggen

De nieuwe bankierseed bevat een reeks ­gedragsregels, waarover de financiële autoriteit FSMA zal waken. Hij komt als ­morele laag bovenop de bestaande regels in de finan­ciële sector. Bankiers en bank­personeel moeten zweren de ­gedragsregels na te ­leven die de toezichthouder zal ­opstellen.

Ze moeten bijvoorbeeld zweren de consument te ­beschermen, hem geen ongepaste producten aan te praten en het ­vertrouwen van het publiek te respecteren.

De FSMA zal op de naleving van de deontologie controleren en zal tuchtsancties kunnen opleggen, gaande van een waarschuwing tot een beroepsverbod voor drie jaar. Desnoods kan de toezichthouder dwangsommen of administratieve boetes opleggen.

Om te vermijden dat een bankmedewerker met een beroepsverbod toch in de financiële sector blijft werken, is een bank verplicht om na te gaan of een nieuwe medewerker voordien al dan niet een straf heeft opgelopen.

Wet uit 2019

Het idee van de bankierseed is ontstaan tijdens de bankencrisis van vijftien jaar geleden. In 2019 werd er zelfs al een eerste wet goed­gekeurd, maar die bleef tot nu toe dode letter. Minister Vincent Van Peteghem (CD&V) brengt daar nu verandering in.

In Nederland bestaat de ­bankierseed al sinds 2014. (wwi)