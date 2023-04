Pessimistische beleggers duwen koersen hoger

Het lijkt een contradictie, maar het is realiteit. Ondanks de hernieuwde vrees voor een ­recessie blijven de aandelenbeurzen hoger aan. Sinds begin dit jaar noteert de Eurostoxx 50-index 16% hoger. Met dank aan de banken en vooral de luxesector, waar aandelen als Hermes (+38% sinds begin dit jaar), L’Oreal (+32%) en LVMH (+32%) de pannen van het dak spelen, een gevolg van de ‘heropening’ van de Chinese markt. En in de VS presteert de groeibeurs Nasdaq met een winst van 15% sinds de start van het jaar veel beter dan de S&P 500 (+7,5%) en de Dow Jones (amper +2%).

Dat is een slecht teken, want het zijn vooral de grote techaandelen die hoger klimmen. Beleggers gaan er schuilen voor een afkoelende Amerikaanse economie.

Economen denken dat er nog altijd een recessie op het menu staat. Maar voor wanneer?

Strateeg Sebastian Raedler van Bofa ­Securities denkt dat de ellende dit kwartaal al kan beginnen. Anderen mikken op eind van dit jaar. Frank Vranken van ­Edmond de Rothschild wijst erop dat een recessie gewoonlijk begint tussen 6 en 24 maanden nadat de rente invers werd. Of het moment dat de rente op korte looptijd (2 jaar) hoger werd dan de langetermijnrente (looptijd 10 jaar). Een inverse rente wordt bijna altijd gevolgd door een krimp van de economie. De rente draaide invers in juni van vorig jaar. De recessie kon dus sinds begin dit jaar bezig zijn, maar kan ook uitblijven tot juni 2024. Mogelijk denken beleggers dat er nog tijd genoeg is om de koffers te pakken.

Intussen blijven economen uitpakken met data die aangeven dat de Amerikaanse economie al in de remmen is gegaan. Zo meldt Bofa Securities dat de opname van kredieten in de VS al fors gezakt is ­tegenover vorig jaar (zie grafiek). De ­consumptie en vraag in de VS volgen altijd in min of meer gelijke mate. Voldoende om de economische groei te doen verdwijnen en in achteruit te zetten?

De Amerikanen hebben sinds de financiële crisis meer spaargeld opgebouwd. De gulle overheidssteun om corona door te komen heeft hun spaarvarkens nog ­extra gevuld. Sommige analisten denken dat de economie daarom weerstand heeft tegen de verhoogde rente. Maar de grafiek van Bofa Securities toont aan dat de vraag ondertussen al gezakt is.

Ook de terugzakkende olieprijs lijkt te wijzen op een vertragende economie. ­Ondanks de verrassende productiebeperking van de Opec+ is de olieprijs de forse opleving alweer kwijt. En de zeepbel in de aardgasprijs is ver weg. Maar dat laatste kan de westerse economieën dan weer (iets langer) ondersteunen.