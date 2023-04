Luca Brecel stoot door naar kwartfinales WK snooker

Op het WK snooker in het Engelse Sheffield is Luca Brecel doorgestoten naar de kwartfinales. In The Crucible Theatre versloeg hij de Welshman Mark Williams met 13-11.

Na de eerste sessie donderdagavond stond het 4-4 nadat Brecel knap had teruggevochten. Ook in de tweede sessie, die vrijdagochtend startte, zette Williams onze landgenoot onder druk door 6-4 voor te komen, maar daarna pakte Brecel vijf frames op rij met telkens breaks van minstens 80 punten, waaronder twee centuries. Brecel ging als een wervelwind tekeer, maar Williams pakte alsnog het laatste frame van de ochtendsessie: 7-9 dus.

In de derde en beslissende sessie breidde hij zijn voorsprong uit naar drie frames: 10-7. Een misser van Brecel liet Williams toe om terug te slaan: 10-8. Dankzij een centurybreak breidde hij zijn voorsprong uit naar vier frames: 11-8. Brecel schakelde de drievoudige wereldkampioen uiteindelijk uit met 13-11.

Na vijf nederlagen in de eerste ronde is het de eerste keer in zijn snookerloopbaan dat Brecel zich weet te plaatsen voor de kwartfinales op het World Snooker Championship. Brecel is ook de eerste Europeaan van het vasteland die zover komt op het wereldkampioenschap.

