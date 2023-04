Britse werkgeversorganisatie stopt na nieuwe aantijgingen

De grootste werkgeversorganisatie van het Verenigd Koninkrijk, de Confederation of British Industry (CBI), stopt voorlopig met haar activiteiten na klachten over mogelijk seksueel wangedrag van haar personeel.

De grootste werkgeversorganisatie van het Verenigd Koninkrijk, de Confederation of British Industry (CBI), gooit de handdoek in de ring. Dat gebeurde nadat een flink aantal bedrijven - waaronder levensmiddelenproducent Unilever - hun lidmaatschap hadden opgezegd. Ze reageerden daarmee op berichtgeving van de Britse krant The Guardian waarin een tweede vrouw zei door collega’s bij de CBI verkracht te zijn.

Eerder deze maand werd topman Tony Danker al ontslagen vanwege verdenkingen van seksueel wangedrag, Drie andere werknemers werden geschorst in afwachting van verder onderzoek. Aanleiding daarvan waren klachten van twaalf vrouwen over seksueel wangedrag bij de lobbygroep. Een daarvan zei tijdens een personeelsfeestje op een boot op de Theems te zijn verkracht.

CBI heeft nu besloten dat de leden in juni mogen beslissen hoe het verder moet. De werkgeversorganisatie zegt 190.000 Britse bedrijven te vertegenwoordigen.