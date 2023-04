De PVDA vindt betaald werk niets voor jongeren van 13 en 14. Nochtans zijn er ook voordelen aan verbonden.

Was ik dertien? Om eerlijk te zijn, ik weet het niet meer. Ik vermoed van niet. Laten we het erop houden dat ik niet ouder was dan veertien toen ik voor het eerst betaald werk verrichte. Ik woonde in ...