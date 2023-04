De Italiaanse minister van Justitie heeft drie rechters tuchtmaatregelen opgelegd. Het drietal wordt mee verantwoordelijk geacht voor een gênante ontsnapping van een gesanctioneerde Rus. De bondgenoten uit Washington zien zo een ‘grote vis’ langs hun neus passeren.

‘Als zoiets gebeurt, zijn er maar twee verklaringen mogelijk. Of het is incompetentie. Of het is slechte wil.’ De voormalige ambassadeur van Italië bij de Navo is niet te spreken over een gênante vertoning ...