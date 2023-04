‘Vlaggen voor beginners’, met Filip Dewinter

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Vlaggen

Filip Dewinter (Vlaams Belang) wist niet waar hij het had toen hij regenboogvlaggen in plaats van de Vlaamse leeuwenvlaggen zag wapperen aan de IJzertoren in Diksmuide. Als herdenkings­monument voor de gesneuvelde Vlaamse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog is de toren een belangrijk symbool voor het Vlaams-nationalisme. En daar hoort volgens Dewinter geen vlag bij die hij associeert met de holebigemeenschap. ‘Hebben de Vlaamse frontsoldaten tijdens WOI hiervoor hun leven gegeven?’

De IJzertoren in #Diksmuide anno 2023: de Vlaamse leeuwenvlaggen zijn vervangen door regenboogvlaggen… Zouden de Vlaamse frontsoldaten tijdens WOI hiervoor hun leven hebben gegeven? pic.twitter.com/kYx3VKmUWX — Filip Dewinter (@FDW_VB) April 21, 2023

LEZ

Tegen 2026 mogen volgens de lage-emissiezone-regels (LEZ) geen Euro 6-bussen meer binnen in Gent en Antwerpen. De directeur-generaal van De Lijn, Ann Schoubs, vreest daardoor zo’n 30 miljoen euro boetes per jaar, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) vindt het LEZ-plan in zijn huidige vorm ‘geen goed voorstel’ en overlegt daarom samen met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om een oplossing te zoeken.

Vlaggen (2)

De regenboogvlaggen waar Filip Dewinter het over heeft, zijn eigenlijk vredesvlaggen. Het verschil tussen beide vlaggen lijkt Dewinter niet bekend. De grote witte letters ‘VREDE’ op de vlag zijn nochtans niet te miskennen. Hij antwoordde na kritiek op Twitter: ‘De regenboogvlag blijkt nu plotseling omgetoverd te zijn in een vredesvlag. How convenient ...’ Nochtans verkoopt de IJzertoren die vredesvlag zelf.

LEZ (2)

Vlaams Parlementslid Stijn Bex (Groen) hekelt de aanpak van de Vlaamse regering omtrent de LEZ-regels die ze zelf heeft opgesteld. In Het Laatste Nieuws is hij kritisch: ‘Aan de gewone burger vraag je om zich voor te bereiden op die LEZ en om eventueel te investeren in een nieuwe wagen. Maar als je overheid je eigen regels niet haalt, dan moet er plots gepraat worden over uitstel?’