Oversubsidie uitgesloten bij nieuwe windparken

De federale regering is het eens over de criteria voor de drie nieuwe windparken op zee, die tegen 2030 elektriciteit moeten leveren. Burgers kunnen participeren.

Naar de tender voor drie nieuwe windparken, waarbij investeerders kunnen bieden op de rechten om een windpark te bouwen, wordt uitgekeken. Om de deadline te halen en de capaciteit van wind op zee bijna te verdrievoudigen, zoals de regering wil, valt er niet veel tijd meer te verliezen. De tweede zone voor windturbines op de Noordzee, waar drie windparken een plaats krijgen, moeten tegen 2030 3,5 GW aan vermogen kunnen leveren.

De federale regering heeft besloten om een nieuw mechanisme in te zetten dat overwinsten vermijdt. Dat heeft een ‘two-sided contract for difference’. In de praktijk komt het erop neer dat de investeerders een garantie krijgen dat hun investeringskosten worden vergoed. Als de prijs voor hun elektriciteit erg laag is, kunnen ze daar ondersteuning voor krijgen.

Dat was ook al bij sommige bestaande parken het geval. Nieuw is nu dat de nieuwe windparken van bij het begin ook verplicht kunnen worden om ondersteuning terug te betalen als de elektriciteitsprijzen hoog zijn. Op die manier worden de winsten automatisch afgetopt.

Burgerparticipatie wordt ook een verplicht criterium voor de nieuwe windparken. Investeerders worden gestimuleerd om burgers te betrekken bij hun plannen. Bovendien zullen ze rechtstreeks toegang kunnen krijgen tot windenergie, bijvoorbeeld via een coöperatie.

De industrie krijgt rechtstreeks toegang tot maximum de helft van de elektriciteitsproductie. Zij kunnen langetermijncontracten sluiten en zich zo beschermen tegen schommelende prijzen>.

Het is nu aan de Europese Commissie om zich over de plannen voor de tender te buigen. Daarna krijgen kandidaat-investeerders negen maanden de tijd om een offerte in te dienen. De winnende investeerders hebben maximaal vier jaar om volledig operationeel te zijn. De turbines van de eerste fase moeten draaien voor eind 2028.

Lees ook