In de franse Pyreneeën wandelt dit koppel schijnbaar onverstoord voort tussen de eerste lokale bosbrand van het jaar, die zo’n 1.000 hectare natuur in vlammen deed opgaan. Niet zo indrukwekkend in vergelijking met wat we vorige zomer gezien hebben – in totaal verdween er toen 860.000 hectare – maar de vroege start zou wel eens een lang seizoen kunnen inluiden. Hans Lucas via apf