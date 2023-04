Nieuw Muhka komt er dan toch

De Vlaamse Regering trekt 130 miljoen euro uit voor een nieuw gebouw voor het Muhka. Er komt een nieuwe oproep om architecten aan te duiden.

Het museum voor hedendaagse kunst Muhka krijgt dan toch een nieuw gebouw in Antwerpen. In de lente van 2020 werd de architectuurwedstrijd via de Open Oproep afgeblazen. Officieel heette het dat de jury er niet uitkwam. De vakjury had gekozen voor het Britse bureau Caruso St John Architects. Andere instanties voelden meer voor het bekende Sanaa uit Japan, dat een meer beeldbepalend ontwerp voorstelde.

Door de wedstrijd af te blazen, werd een voortraject van vijf jaar weggegooid. Sindsdien was het de vraag of het bouwproject voor het Muhka nog opnieuw op de rails zou geraken. Bij de discussie over een mogelijke fusie tussen het KMSKA, Muzee en Muhka rees de vraag of een nieuw gebouw nog aan de orde was. En zo ja, op welke schaal.

De Vlaamse Regering heeft beslist toch met het project door te gaan. Ze houdt daarbij vast aan de locatie van het voormalige Hof van Beroep, aan de Waalse Kaai op Antwerpen-Zuid. Dat ligt centraal op de as van het nieuwe Zuidpark. Ver zal het Muhka niet hoeven te verhuizen – de plek ligt op een steenworp van de huidige locatie.

De overheid heeft een budget van 130 miljoen euro uitgetrokken. Dat is 30 miljoen hoger dan het vorige budget. Het is een afweging tussen de noden van het museum en de realiteit van de bouwsector. Het heet dat het Muhka zijn ambities voor een toekomstig museum scherpgesteld heeft en lering getrokken heeft uit de vorige architectuurwedstrijd. Anderzijds trekt de overheid het budget op omdat de bouwkosten gestegen zijn.

De aanduiding van een nieuwe architect verloopt onder toezicht van de Vlaamse Bouwmeester, maar niet onder diens gangbare instrument van een Open Oproep. Het project zal tot stand komen via een bouwteam. Dat is een projectgebonden samenwerking met drie partners: de aanbestedende overheid, het uitverkoren ontwerpteam en de uitvoerende aannemer. (gse)

