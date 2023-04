Federale regering bespaart nog 1,2 miljard extra

Doel is in 2026 het begrotingstekort terug te dringen tot 2,9 procent van het bbp voor alle overheden samen, wat ons land in lijn moet brengen van de Europese regels.

België moet tegen eind deze maand aan de Europese Commissie laten weten welk pad het wil volgen om tegen 2026 de openbare financiën te verbeteren. Om aan de Europese verwachtingen te voldoen, zou het tekort moeten dalen tot 3 procent van het bbp.

Bij de recente begrotingscontrole leverde de federale regering een extra inspanning van 0,3 procent van het bbp - of 1,8 miljard euro voor 2023 en 2024. Het begrotingstekort dat in oktober 2022 nog geraamd werd op 5,9 procent, zou daardoor dalen tot 4,3 procent eind 2024.

De Vivaldi-regering raakte het er vrijdag over eens volgend jaar nog een inspanning van 0,2 procent van het bbp te leveren. Samen met de eerdere maatregelen zou de oefening in 2024 op 0,8 procent uitkomen. Voor 2025 en 2026 mikt het kernkabinet op tweemaal eenzelfde inspanning van 0,8 procent bbp. Dat zijn dus maatregelen voor een volgende regering.

Het is de bedoeling op die manier in 2026 te landen op een tekort van 2,9 procent van het bbp, dus binnen de Europese krijtlijnen. Dat is evenwel een doelstelling voor het hele land, dus naast het federale niveau ook voor de gewesten, gemeenschappen en de lokale overheden.

Lees ook