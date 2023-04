Golfproject met hotel van Paul Gheysens in Knokke-Heist krijgt vergunning

Het golfproject met hotel van vastgoedgigant en ondernemer Paul Gheysens in Knokke-Heist krijgt na enkele aanpassingen toch een omgevingsvergunning. Dat meldt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vrijdag.

Minister Demir weigerde vorig jaar in augustus de vergunning, omdat de ophoging van het terrein in strijd was met de bescherming van het open polderlandschap. Er werden tijdens het openbaar onderzoek vijf bezwaren ingediend tegen het project. Onder meer door Peter Taffeiren, eveneens eigenaar van een vastgoedbedrijf, die claimde dat het project het polderlandschap dreigde te verwoesten.

Het project werd intussen aangepast. Geplande ophogingen werden verlaagd en er zal werk gemaakt worden van een maximaal behoud van bestaande waterlopen. Het project krijgt 47 strikte voorwaarden opgelegd, waaronder een verplichting om 20 hectare bijkomend bos te realiseren en het beheer moet pesticidevrij gebeuren.

Het hotel mag niet gebruikt worden als tweede verblijf of voor permanente bewoning. Ook de toegankelijkheid voor buurtbewoners moet gegarandeerd zijn en er zullen verminderde tarieven voor sociale doelgroepen beschikbaar zijn.

Congrescentrum

Het project bestaat uit een eco-golfterrein van achttien holes voor internationale wedstrijden, een ‘executive parcours’ van negen holes en een clubhuis met een oefenterrein. Dat alles komt op een terrein van 120 hectare.

Bovendien wil Gheysens op het terrein ook een golfhotel met 150 kamers en 200 luxesuites, met een oppervlakte tot 300 vierkante meter, realiseren. Ook een congrescentrum van 6.000 vierkante meter, 1.350 parkeerplaatsen en een pand met een 90-tal flats voor werknemers van het complex staan gepland.

