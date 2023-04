Nét geen 400 meter lang: grootste containerschip dat ooit in Antwerpen aanmeerde, is aangekomen

Vrijdagochtend is in alle vroegte de MSC Tessa aangekomen in de Antwerpse haven. Het containerschip is het allergrootste dat ooit in Antwerpen aanmeerde. De komende dagen zal het schip 7.260 TEU aan containers lossen en 8.340 TEU weer opladen.

Foto: msc

De MSC Tessa, genoemd naar de dochter van de directeur van MSC Duitsland, heeft een capaciteit van 24.116 TEU (standaardmaat voor containers). Daarmee is het het grootste containerschip dat Port of Antwerp-Bruges ooit mocht ontvangen. Het schip is precies 399,99 meter lang en 61,53 meter breed.

Het schip was donderdagavond vertrokken vanuit de haven van Rotterdam. In de loop van de nacht voer het de Westerschelde af, vrijdagochtend rond 4.30 uur meerde het aan bij de terminal MPET, aan het Deurganckdok op de linkeroever van de Schelde. Drie sleepboten brachten de gigant aan de kade.

Foto: msc

Bij aankomst had de MSC Tessa 12.370 TEU aan boord. De komende dagen zullen 7.260 TEU van boord gaan en 8.340 containers weer aan boord geladen worden. Dinsdagochtend zet het schip zijn reis voort, richting Felixstowe in het Verenigd Koninkrijk.

Het record van de MSC Tessa zal niet lang standhouden: in de loop van volgende week meert de OOCL Spain aan in Zeebrugge, die heeft een capaciteit van 24.188 TEU. Eind mei verwacht de Antwerpse haven dan weer de MSC Loreto, met 24.346 TEU op dit moment het grootste containerschip ter wereld.

Lees ook