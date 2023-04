Sinds donderdag heeft Twitter de blauwe vinkjes verwijderd van gebruikers die geen betalend abonnement hebben. Andere gebruikers kunnen dus het verschil niet meer zien tussen echte en valse accounts. Maar eigenlijk kon dat al maanden niet meer.

Elon Musk had de maatregel al eens aangekondigd voor 1 april, maar uiteindelijk is het dus 20 april geworden (of 4/20, een datum die vooral in de VS wordt geassocieerd met het roken van wiet). Dat ooit ...