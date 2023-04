Huts koopt Tyrannosaurus voor Boerentoren

Het veelbesproken skelet van een Tyrannosaurus Rex dat vorige week is geveild in Zürich, is gekocht door kunststichting Phoebus Foundation van ondernemer Fernand Huts. Die wil de dinosaurus in de Antwerpse Boerentoren tentoonstellen.

De veiling vond vorige week al plaats, maar aanvankelijk bleef de koper anoniem. Veilinghuis Koller maakte vandaag bekend dat het om de Belgische miljardair en ondernemer Ferdinand Huts gaat. De stichting betaalde 5,6 miljoen euro, inclusief de commissie voor het veilinghuis.

De Phoebus-stichting wil het skelet tentoonstellen in haar cultureel centrumproject Boerentoren in Antwerpen. In 2021 werd de Boerentoren gekocht door de Phoebus Foundation, die er binnen enkele jaren een openbare ruimte van zal maken. ‘We zijn ongelooflijk trots om aan te kondigen dat dit spectaculaire exemplaar deel zal uitmaken van dit belangrijke project’, stelt Katherina Van Cauteren, lid van de Phoebus Stichting, in een persbericht. De aankoop van de T-rex moet de aantrekkingskracht van de Boerentoren vergroten.

Aangezien de realisatie van de Boerentoren nog enkele jaren op zich laat wachten,onderzoeken ze bij Phoebus de mogelijkheid om het skelet in de tussentijd aan een museum uit te lenen ‘zodat het publiek er nu al van kan genieten’, klinkt het.

Het skelet, genaamd ‘TRX-293 Trinity’, is 3,9 meter hoog en 11,6 meter lang. Het is 65 tot 67 miljoen jaar oud en bestaat uit 293 originele botten (50,2 procent van het skelet) van drie verschillende T. Rexen die tussen 2008 en 2013 in de Amerikaanse staten Montana en Wyoming zijn gevonden, en voor 49,8 procent uit botreproducties.

