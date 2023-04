Nieuwe podcast Klaarwakker: ‘Moet ik mij schuldig voelen over het klimaat?’

‘Moet ik mij schuldig voelen over het klimaat?’ Dat is de vraag die collega Josephine Dapaah zich stelt in drie nieuwe afleveringen van de podcastreeks Klaarwakker. ‘Het gaat niet alleen over het klimaat, meer nog over onze persoonlijke verantwoordelijkheid.’

In de podcastreeks Klaarwakker gaan jonge redacteurs van De Standaard op zoek naar antwoorden op vragen die hen persoonlijk wakker houden. Josephine Dapaah is de vierde in de rij.

Dat er een klimaatprobleem is, is geen punt van discussie meer. Maar hoe gaan we daar persoonlijk mee om? Probeer je zelf klimaatbewust te leven, of geloof je eerder dat de oplossing van bovenaf moeten komen? Josephine praat erover met leeftijdsgenoten - van een ex-klasgenoot en piloot tot een mode-ontwerpster - en legt de vraag voor aan klimaatactivisten en experts. Die kaarten aan dat de mensen en landen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis, het kwetsbaarst zijn voor de gevolgen ervan. Niet iedereen heeft even veel schuld aan de klimaatcrisis. Toch kan iedereen wel zijn verantwoordelijkheid opnemen in de zoektocht naar oplossingen, klinkt het. ‘Hoe kan je dan je verantwoordelijkheid opnemen zonder jezelf uit het oog te verliezen?’, vraagt Josephine zich af.

De drie afleveringen zijn vanaf vandaag beschikbaar in de nieuwsapp of website van De Standaard of uw favoriete podcastplatform.

Volgende week volgt Karlien Beckers met de vraag of de zekerheid van een huis haar een lening waard is.

Beluister hier de podcast Klaarwakker

Eerdere vragen die in de reeks Klaarwakker aan bod kwamen, zijn:

Samira Atai. Wat is thuis? Waarom deze vraag niet voor iedereen evident is

Wat is thuis zijn? En waarom is het zo essentieel om ons thuis te voelen? Het zijn vragen die sommigen onder ons zich nog nooit hebben gesteld. Samira Ataei, buitenlandredacteur bij De Standaard, emigreerde met haar ouders vanuit Iran naar België toen ze vijf jaar oud was. Sinds haar tienerjaren ligt ze wakker van die vraag.

Jef Poppelmonde. Wat geef ik op om een goede ouder te zijn?

Wat doet de komst van je eerste kind met je leven? Dat vragen binnenlandredacteur Jef Poppelmonde en zijn vriendin Andrea Jame zich af. Ze kijken enorm uit naar de komst van hun zoontje, maar vragen zich ook af hoe ze genoeg plaats kunnen maken in hun leven, zonder zichzelf te verliezen.

Kubra Mayda. Hoe kunnen we veilig uitgaan, zonder dat het saai wordt?

Op de dansvloer willen we gewoon alles eens kunnen loslaten. Maar niet iedereen voelt zich veilig tijdens het nachtleven. Verschillende mensen worden het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag, queerfobie en zelfs spiking. Binnenlandredacteur Kubra Mayda onderzoekt in drie afleveringen van Klaarwakker hoe we het nachtleven veilig maken. Hoe doen we dat zonder de spontaniteit te verliezen? En welke verantwoordelijkheden heeft een bar of club hierin?