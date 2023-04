Britse vicepremier Raab neemt ontslag na rapport over pestgedrag

De Britse vicepremier en minister van Justitie Dominic Raab stapt uit de regering van premier Rishi Sunak. Een onderzoek heeft aangetoond dat hij zich in enkele gevallen heeft bezondigd aan pestgedrag.

Voormalige medewerkers van Dominic Raab hadden acht klachten tegen hem ingediend. De feiten speelden zich af in de periode dat hij nog minister van Buitenlandse Zaken was, en tijdens zijn eerste termijn als minister van Justitie. Raab speelde als minister van Buitenlandse Zaken een vooraanstaande rol bij onderhandelingen over een handelsakkoord na de Brexit.

Het rapport zelf is nog niet openbaar, maar in twee gevallen zou de klacht terecht zijn geweest. ‘Ik geloof dat twee ongunstige bevindingen tegen mij gebrekkig zijn’, aldus Raab. De minister onthoudt dus uit het rapport dat alle beschuldigingen tegen hem zijn verworpen, op twee na.

Maar hij beloofde eerder dat hij ontslag zou nemen als er uit het onderzoek pestgedrag naar boven zou komen. ‘Ik geloof dat het belangrijk is dat ik mij aan mijn woord houd’, schrijft hij in de toelichting bij zijn ontslag.

In het rapport wordt er volgens Raab geconcludeerd dat hij niet één keer, in vier en een half jaar tijd, heeft gevloekt of naar iemand geroepen. Hij zou ook niet met iets gegooid hebben, iemand fysiek hebben aangevallen of bewust iemand gekleineerd hebben.

‘Ik verontschuldig me oprecht als ik onopzettelijk stress heb bezorgd of een functionaris zich beledigd zou hebben gevoeld, als gevolg van het tempo, de normen en de uitdaging die ik heb opgelegd binnen het ministerie van Justitie’, stelt hij nog. ‘Dat is echter wat het publiek verwacht van ministers die in hun naam werken.’

Volgens het lid van de Conservatieven is het onderzoeksrapport dan ook een ‘gevaarlijk precedent’ dat zal leiden tot ‘valse klachten’ tegen ministers en daardoor ‘een verlammend effect kan hebben op zij die namens uw regering iets proberen te veranderen’.

Als vicepremier had Raab geen formele bevoegdheden. Hij viel in voor premier Sunak als hij weg was uit het parlement. Raab was een nauwe politieke bondgenoot van Sunak en stond hem afgelopen zomer bij in diens campagne om premier te worden.

