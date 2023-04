Waarom mild ouderschap soms botst met de realiteit

Wow, dacht collega Cathérine De Kock toen ze de voorbije week de getuigenissen over opvoeding in deze krant las, zijn dit stuk voor stuk supermensen? Begripvol, altijd rustig, nooit opgejaagd. Zelfs zenmeesters kunnen er iets van leren. ‘Ik krijg pukkels van wie dweept met mild ouderschap. Moet ik nu in de hoek?’