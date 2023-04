Gevechten in Soedan gaan voort, ondanks aangekondigd staakt-het-vuren

Een aangekondigde wapenstilstand door de RSF-milities blijkt een slag in het water. De ‘start’ van het vermeend bestand ging er onopgemerkt voorbij.

Een nieuwe poging om het vechten in Soedan een halt toe te roepen, is mislukt. De Rapid Support Forces (RSF), die er strijden tegen het leger, kondigden eenzijdig een staakt-het-vuren aan in de hoofdstad Khartoem. Om 6 uur ’s morgens zou het wapengekletter daardoor voor 72 uur moeten ophouden.

De RSF-milities stelden voor om het Suikerfeest aan te grijpen om humanitaire corridors te organiseren. ‘Zo kunnen we burgers evacueren en de kans bieden om familie te bezoeken’, schreven ze in een statement. Het Soedanese leger, waartegen de RSF-milities zich verzetten, reageerde niet op het statement. Zowel Reuters als Al Jazeera meldt dat het staakt-het-vuren in de praktijk niet wordt nageleefd.

