Een Russisch gevechtsvliegtuig heeft donderdag bij vergissing het centrum van Belgorod, een Russische stad niet ver van Oekraïne, gebombardeerd. Een indrukwekkende krater is zichtbaar, twee vrouwen raakten gewond.

Een supersonisch gevechtsvliegtuig van de Russische luchtmacht vloog over de stad toen ‘per ongeluk munitie werd afgevuurd’, verklaarde het Russische ministerie van Defensie volgens staatspersagentschap TASS. Om wat voor munitie het ging, werd niet bekendgemaakt. De Sukhoi SU-34 is een supersonische jachtbommenwerper.

Het incident zou zich rond 22.15 uur plaatselijke tijd voorgedaan hebben. Op foto’s en video’s op sociale media is te zien hoe groot de schade is. In een van de hoofdstraten van de stad werd een krater geslagen met een diameter van 20 meter. Volgens plaatselijk gouverneur Viatsjeslav Gladkod werden vier appartementen van een nabijgelegen flatgebouw en vier geparkeerde auto’s beschadigd en werden hoogspanningslijnen omvergeblazen.

‘Volgens voorlopige gegevens zijn er twee slachtoffers’, aldus Gladkov. Eén vrouw liep een hersenletsel op en werd naar het ziekenhuis overgebracht, een andere vrouw die schaafwonden opliep, werd ter plaatse verzorgd. De gouverneur kondigde een onderzoek aan naar de feiten.

