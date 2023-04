Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken. Over pensioenbonussen, schoenen en heggenmussen. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Ik kan morgenavond naar een optreden van Beyoncé gaan kijken en de volgende ochtend de weekendbijlagen van de kwaliteitskranten lezen.’

Danira Boukhriss Terkessidis legt in Humo uit dat ze van alle markten thuis is en alle uitersten van het vrijetijdsleven aankan. Wij van de kwaliteitskranten vinden dan weer het verschil tussen de kwaliteit van Beyoncé en die van ons niet zo groot. Het management van Beyoncé vindt naar verluidt hetzelfde.

‘Communiceren over VRT gebeurt enkel en alleen door of via de communicatiedienst. Voor alle andere gevallen volstaan twee woorden: “Geen commentaar”.’

We hadden een beetje gehoopt op een Terzake over de nieuwe beleidslijn van VRT-baas Frederik Delaplace, maar ergens begrijpen we wel dat het een erg korte uitzending zou zijn geweest.

‘Ik liep jaren rond op blote voeten en weigerde schoenen te dragen.’

De ene ceo is de andere niet. De ceo van de VRT wil dat iedereen zwijgt, de ceo van schoenen Torfs, Lise Conix, vertelt in Het Laatste Nieuws dat ze haar product lange tijd maar niks vond.

‘Ik ga zelf nooit winkelen. Zelfs schoenen neemt mijn vrouw voor mij mee.’

En dit is dan weer de ceo van Middelkerke, Jean-Marie Dedecker. Als u hem een beetje ongemakkelijk ziet wandelen, weet u meteen waarom. (In Het Nieuwsblad)

‘Je tuin is voor deze kleine hoerenlopers één groot feest van overspel.’

Jeroen Denaeghel is een van de twee bedenkers en makers van het vogeltijdschrift Fwiet. Het tijdschrift staat dit keer in het teken van seks bij vogels en in NRC vertelt Denaeghel over de meest vogelende vogel, de heggenmus.

‘Rond mij stonden tien mannen op mijn vingers te kijken. Lekker!’

U dacht vast dat dit een quote was van zo’n heggenmus. Maar neen. Het is wielrenster Maaike Boogaard die in Het Nieuwsblad vertelt hoe tijdens de Amstel Gold Race haar ketting kwam klem te zitten en hoe ze dan zelf mecanicien moest spelen. Uiteindelijk zou ze als allerlaatste over de finish rijden.

‘Je moet grazen waar de kudde niet staat.’

Ook deze beeldspraak had van een heggenmus kunnen komen maar dit is Karl Vannieuwkerke tijdens de Amstel Gold Race. Pogacar won die wedstrijd terwijl Mathieu van der Poel en Wout van Aert niet deelnamen en elders aan het grazen waren.

‘Wat er in die berichten staat? Ik zou zeggen: kijk eens in uw eigen whatsappgroepen.’

Advocaat Frederic Debuyst verdedigt in Het Laatste Nieuws acht geschorste leerkrachten die de voorbije jaren talloze grove berichten uitwisselden. Grover dan welke heggenmus ook ze kan bedenken. Maar volgens hem heeft iedereen wel zo’n whatsappgroep op zijn smartphone staan. En wie is weer de uitzondering? Wij. Allicht omdat er bij De Standaard geen kl**tzakken, k*twijven, eikels, totenbellen, k*ttenkoppen en hoerenjongen rondlopen. Bij de VRT wel? ‘Geen commentaar.’

‘Ik heb mijn hele leven overal pinten getrakteerd, en plots, in de herfst van mijn leven, maken ze van mij een graaier’

Herman De Croo blikt in Humo nog eens terug op de heisa over zijn pensioenbonus. We lanceerden hierboven wat gecensureerde schuttingtaal maar voor een politicus is er maar één scheldwoord dat echt pijn doet. Graaier.

‘We zijn allemaal uit ons bed gevallen.’

Liesbeth Homans, de voorzitster van het Vlaams Parlement, had het op Radio 1 ook over de pensioenbonussen. Die staan gewoon in het reglement blijkbaar, maar als de parlementsvoorzitter het reglement naleest, valt ze uit haar bed. En zij niet alleen, alle parlementsleden vallen uit hun bed. Een hard ontwaken heet zoiets.

‘Meer dan honderd jaar lang heeft niemand gezien dat het stilleven knoflook bevat en geen uien.’

Leefde Vincent van Gogh nog, hij viel ook uit zijn bed. Al jaren hangt in het Van Gogh Museum in Amsterdam zijn doek Rode kolen en uien, tot chef-kok Ernst de Witte langskwam en met een kennersblik naar de uien keek. Sindsdien heet het doek Rode kolen en knoflook. (In De Standaard)

‘De directie bekijkt de werknemers als een potje erwten dat in de rekken staat.’

Kristel Van Damme van de christelijke vakbond ACV Puls blijft over het conflict bij Delhaize in begrijpelijke termen voor en over het personeel spreken. Navraag leert trouwens dat het wel degelijk om erwten gaat en niet om groene bonen bijvoorbeeld.

‘Ik ben er zo klaar mee. Ik kan dit niet. Deze bullshit, echt. So dumb.’

In de docureeks Kim Clijsters: come back home is de tennisspeelster helemaal zichzelf. Navraag leert dat ze het hier over haar dieet heeft en niet over deze rubriek. Het had nochtans gekund.