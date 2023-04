1.500 werklozen verliezen uitkering omdat ze niet opdagen voor gesprekken

Wie in één jaar vier keer niet komt opdagen voor een gesprek met een bemiddelaar van VDAB, kan zijn werkloosheidsuitkering definitief verliezen. Dat was vorig jaar voor 1.575 mensen het geval. Meer dan 8.000 personen verloren hun uitkering voor enkele weken of maanden.

Het aantal definitieve schorsingen is met 15% gestegen, het aantal tijdelijke schorsingen van de werkloosheidsuitkering zelfs met 42%. ’Dat komt omdat we de controle op werkzoekenden nu zelf doen. Vroeger gebeurde dat door de RVA (federale instantie, red.)’, zegt Joke Van Bommel, woordvoerder van VDAB. ‘Wij begeleiden een werkloze bij de zoektocht naar een job en controleren tegelijk of die werkloze daar genoeg moeite voor doet. We weten dus sneller of iemand echt onwillig is om een job te zoeken of niet.’

Het traject naar een schorsing

Wanneer verliest een werkloze definitief zijn uitkering? ‘Het traject ziet er ongeveer zo uit: we bellen je binnen de drie weken na je inschrijving op voor een gesprek’, zegt Joke Van Bommel. ‘We proberen dan in te schatten of je zelf vaardig genoeg bent om op eigen houtje een job te zoeken. En we vragen je ook om de sollicitaties die je doet, bij te houden in je VDAB-dossier, zodat wij dat ook kunnen opvolgen. Als we inschatten dat je hulp kan gebruiken bij de zoektocht naar een job, dan maken we een afspraak op een VDAB-kantoor dicht bij je woonplaats.

’Dat is dan afspraak één. ‘Als je niet komt, sturen we je een aangetekende brief met een nieuwe afspraak’, zegt Joke Van Bommel. ‘Als je op die tweede afspraak ook niet komt, verlies je de werkloosheidsuitkering voor een bepaalde tijd, meestal is dat vier tot dertien weken, soms langer. Als je na de schorsing weer een uitkering krijgt, nodigen we je opnieuw uit voor een afspraak. Als je op die derde afspraak ook niet komt, krijg je weer een aangetekende brief. En als je op de vierde afspraak alweer niet komt, ben je de uitkering meestal definitief kwijt. Tenzij je een echt goede reden hebt om niet naar de afspraak te komen. Maar dan moet die echt goed zijn. Achteraf laten weten dat je fiets kapot is, is bijvoorbeeld geen goede reden.’

Naar een afspraak komen, is dat al voldoende?

Stel nu dat een werkloze wel naar alle afspraken met VDAB komt, maar voor de rest weinig moeite doet om naar een geschikte job te zoeken. Blijft die dan gewoon de werkloosheidsuitkering ontvangen? ‘Neen, een werkloze moet ook genoeg moeite doen om een ‘passende’ vacature te vinden of aan te nemen’, zegt Joke Van Bommel. ‘Dat is een vacature waarvoor je met je competenties in aanmerking kan komen en waarvoor je niet langer dan vier uur per dag onderweg bent. Maar we stellen vast dat bijna iedereen die zijn werkloosheidsuitkering definitief verliest, niet naar de afspraken met VDAB komt. Het zijn mensen die dus niet met ons in gesprek willen gaan. Wie wel komt, kunnen we doorgaans wel overtuigen om voor jobs te solliciteren.’

Hoe definitief is definitief?

Tot slot nog dit: ‘je uitkering definitief verliezen’ is relatief. Als je na de schorsing plots ijverig begint te werken en daarna weer werkloos wordt, kan je wel nog een werkloosheidsuitkering krijgen. Maar je moet dan echt wel een hele tijd werken. De termijn is niet eenduidig en hangt af van de leeftijd. Een voorbeeld: wie jonger is dan 36 jaar, moet in de voorbije 21 maanden 312 dagen hebben gewerkt om een werkloosheidsuitkering te krijgen.

